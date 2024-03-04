Можно смело брать - там чистые сливки: Росконтроль назвал лучшее сливочное масло

Специалисты Росконтроля рассказали о сливочном масле, которое признано лучшим на российском рынке. В таком продукте обнаружили только чистые сливки в составе. А производители данных брендов не стали экономить на сырье.

Как рассказали в организации, сливочное масло не зря считается уникальным продуктом, которое очень полезно для здоровья. Ведь оно содержит в себе много необходимых человеку элементов. Но эффект будет таким, как нужно, только в том случае, если сливочное масло является натуральным, то есть сделано из настоящего коровьего молока.

Как уточнили в Росконтроле, последние проверки показывают, что поддельного масла на полках магазинов все еще достаточно много. Причем очень многие производители используются в своих цехах немолочные жиры при производстве такого продукта. А с одного килограмма готовой продукции в этом случае удается сэкономить сразу 300 рублей.