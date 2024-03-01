Вот что ждет неработающих пожилых россиян с 5 марта
- 19:00 1 марта
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- Служба новостей
С 5 марта 2024 года планируется повышение пенсий для неработающих пожилых людей в России на 7,5 процента. Это изменение направлено на достижение среднего размера страховой пенсии по старости для данной категории граждан, который составит 23 449 рублей. Законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении 24 октября.
Страховая пенсия по старости состоит из двух компонентов: фиксированной и страховой. Фиксированная часть пенсии, которая в настоящее время составляет 7567 рублей 33 копейки, предлагается увеличить до 8134 рублей 88 копеек в 2024 году. Страховая часть пенсии определяется индивидуально и зависит от общего трудового стажа, заработка до 2002 года и пенсионных взносов после 2002 года.
Кроме того, планируется увеличение стоимости пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля в 2024 году. Пенсионные коэффициенты накапливаются в течение трудового стажа и влияют на размер страховой части пенсии.
Это повышение пенсий затронет более 32 миллионов неработающих пенсионеров. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что все необходимые средства для поддержки пенсионеров уже предусмотрены в проекте федерального бюджета, и дополнительные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят около 234 миллиардов рублей, пишет ngnovoros.ru.