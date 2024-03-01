Проезд на желтый теперь запрещен: сразу дадут штраф - решение суда

Третий кассационный суд общей юрисдикции в России сделал важное разъяснение относительно дорожного движения: проезд на желтый сигнал светофора признается нарушением и может быть наказуем.

Это решение было принято в ходе рассмотрения дела жителя Мурманска, который проехал на желтый сигнал светофора и попал в аварию. Событие было зафиксировано с помощью специального технического средства в автоматическом режиме, и в итоге мужчина был оштрафован на 1000 рублей, пишет Российская газета (18+).

Это разъяснение подчеркивает, что желтый сигнал светофора следует воспринимать как запрещающий, указывающий на необходимость остановки в преддверии смены сигналов. В правилах дорожного движения (ПДД) России действительно предусмотрена оговорка, позволяющая проехать на желтый сигнал в экстренных случаях, однако в обычных условиях водителям рекомендуется заранее готовиться к остановке при подъезде к регулируемому перекрестку.