Председатель фонда прокомментировала решение Путина выдавать ветеранам СВО льготную ипотеку

Председатель "Защитников Отечества" прокомментировала решение Путина выдавать ветеранам СВО льготную ипотеку

Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию уделил значительную часть послания поддержке защитников Отечества. В том числе было объявлено о решении выдавать ветеранам СВО в ряде регионов льготную ипотеку под 2%.

Председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева прокомментировала заявление Путина.

"Это действительно крайне нужная инициатива. Среди них много как совсем молодых людей, которым нужно создавать семьи и устраивать жизнь, так и тех, кто уже семейный и нуждается в расширении жилплощади или хочет поддержать подросших детей. Достойные условия жизни – это основа, которую мы должны обеспечить тем, кто рискуя жизнью и здоровьем защищает нашу Родину. Уверена, эта мера поддержки будет очень востребована", - отметила Анна Цивилева.