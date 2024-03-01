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Председатель фонда прокомментировала решение Путина выдавать ветеранам СВО льготную ипотеку

Председатель фонда прокомментировала решение Путина выдавать ветеранам СВО льготную ипотекуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Председатель "Защитников Отечества" прокомментировала решение Путина выдавать ветеранам СВО льготную ипотеку

Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию уделил значительную часть послания поддержке защитников Отечества. В том числе было объявлено о решении выдавать ветеранам СВО в ряде регионов льготную ипотеку под 2%.

Председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева прокомментировала заявление Путина.

"Это действительно крайне нужная инициатива. Среди них много как совсем молодых людей, которым нужно создавать семьи и устраивать жизнь, так и тех, кто уже семейный и нуждается в расширении жилплощади или хочет поддержать подросших детей. Достойные условия жизни – это основа, которую мы должны обеспечить тем, кто рискуя жизнью и здоровьем защищает нашу Родину. Уверена, эта мера поддержки будет очень востребована", - отметила Анна Цивилева. 

Председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" также поблагодарила Владимира Владимировича за внимание, которое он лично сегодня оказывает героям спецоперации и членам их семей.

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