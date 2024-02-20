В Коми суд оштрафовал парикмахера за продажу косметики корейского бренда
- 11:28 20 февраля
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- Елизавета Петрова
В Коми суд привлек к ответственности парикмахера за нелегальную продажу косметики корейского бренда Holika Holika. Продав на маркетплейсе Ozon всего один гель с алоэ вера стоимостью 500 рублей, предпринимательница навлекла на себя крупное финансовое наказание.
Правообладатель ООО "Холика Ритейл" обратился в Арбитражный суд Коми с требованием взыскать с индивидуального предпринимателя 105 799 рублей. Сумма компенсации составила 100 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак и 579 рублей за приобретение контрольной закупки.
В ходе расследования было установлено, что в августе 2023 года компания "Холика Ритейл" выявила факты реализации косметических средств бренда Holika Holika на маркетплейсе Ozon. Компания провела контрольную закупку, в результате которой был приобретен гель с алоэ вера.
Предпринимательнице, основным видом деятельности которой являлось предоставление парикмахерских услуг, была направлена претензия о нарушении исключительных прав на товарный знак. Однако женщина проигнорировала обращение.
В судебном иске было уточнено, что товарный знак Holika Holika принадлежит южнокорейской компании "Энпрани". Под этим брендом выпускается широкий ассортимент косметической продукции, включая средства для бровей, помады, кремы и эфирные эссенции.
Эксклюзивное право на рекламу, продвижение, распространение и розничные и онлайн-продажи этой продукции также принадлежит компании "Энпрани". Кроме того, Приказом Министерства промышленности и торговли России от 9 марта 2022 года № 642 к параллельному импорту был запрещен ввоз товаров, маркированных товарными знаками Holika Holika, без согласия правообладателя.