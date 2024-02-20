В Коми суд оштрафовал парикмахера за продажу косметики корейского бренда

В Коми суд привлек к ответственности парикмахера за нелегальную продажу косметики корейского бренда Holika Holika. Продав на маркетплейсе Ozon всего один гель с алоэ вера стоимостью 500 рублей, предпринимательница навлекла на себя крупное финансовое наказание.

Правообладатель ООО "Холика Ритейл" обратился в Арбитражный суд Коми с требованием взыскать с индивидуального предпринимателя 105 799 рублей. Сумма компенсации составила 100 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак и 579 рублей за приобретение контрольной закупки.