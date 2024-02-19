Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет большой сюрприз с 21 февраля
- 09:40 19 февраля
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- Служба новостей
С 21 февраля российские пенсионеры, которые не имеют иного источника дохода, кроме своей пенсии, ожидает значительное изменение. Вступило в силу новое правило, которое предусматривает увеличение пенсионных выплат для данной категории граждан.
Это изменение призвано обеспечить более достойные условия жизни для этой группы граждан, у которых пенсия является единственным источником средств к существованию. Ожидается, что увеличение пенсионных выплат позволит им иметь больше финансовых возможностей для покрытия своих потребностей и повышения качества жизни.
Конкретные детали и суммы увеличения пенсионных выплат для данной категории граждан могут быть получены из официальных источников или обратившись в соответствующие пенсионные органы, пишет ngnovoros.ru.