Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет большой сюрприз с 21 февраля

С 21 февраля российские пенсионеры, которые не имеют иного источника дохода, кроме своей пенсии, ожидает значительное изменение. Вступило в силу новое правило, которое предусматривает увеличение пенсионных выплат для данной категории граждан.

Это изменение призвано обеспечить более достойные условия жизни для этой группы граждан, у которых пенсия является единственным источником средств к существованию. Ожидается, что увеличение пенсионных выплат позволит им иметь больше финансовых возможностей для покрытия своих потребностей и повышения качества жизни.