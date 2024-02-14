Трагически погибли в ходе СВО на Украине два бойца из Сыктывкара

Фото БНК

В ходе СВО на Украине погибли два бойца из Сыктывкара. Об этом сообщает БНК. Дмитрий Эдуардович служил наводчиком мотострелкового отделения, Олег Евгеньевич был старшим механиком – аккумуляторщиком ремонтного отделения.

Дмитрий Чечуй родился и вырос в селе Усть-Цильма в Республике Коми. После окончания школы отслужил срочную службу в армии, после чего вернулся на родину и работал в местном совхозе. В 2022 году он добровольно отправился на Украину в составе мотострелкового отделения.

Олег Ежиков родился и вырос в городе Ухте в Республике Коми. После окончания техникума работал на местном заводе. В 2022 году он был призван по частичной мобилизации и направлен в ремонтное отделение.

Дмитрий и Олег героически сражались с украинскими националистами, проявив беспримерное мужество и отвагу. Они погибли при выполнении боевой задачи, защищая мирное население Донбасса и безопасность нашей страны.

13 февраля глава Республики Коми Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким погибших героев. Он отметил, что бойцы до конца выполнили свой гражданский и воинский долг, и их имена навсегда останутся в памяти народа.