Печорец, что пострадал из-за любимой женщины, скончался в больнице
- 08:00 14 февраля
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- Татьяна Зубова
В Печоре перед судом ответит местная жительница, что погубила своего возлюбленного. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Как уточняется в материалах дела, в квартире одного из домов по улице Социалистической 50-летняя горожанка распивала спиртное с любимым мужчиной. Пара мирно беседовала, но в какой-то момент между сожителями разгорелся скандал. В пылу ярости женщина схватила нож и трижды вонзила его в тело мужчины. Удары пришлись в область живота и спины жертвы.
Пострадавшего госпитализировали в больницу. Медики боролись за жизнь пациента, но спасти его не удалось. Спустя несколько часов врачи констатировали смерть.
Теперь горожанка предстанет перед судом. Следователи собрали доказательную базу и направили дело в суд для рассмотрения по существу. Женщине инкриминируют умышленное убийство человека.