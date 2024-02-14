Печорец, что пострадал из-за любимой женщины, скончался в больнице

В Печоре перед судом ответит местная жительница, что погубила своего возлюбленного. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как уточняется в материалах дела, в квартире одного из домов по улице Социалистической 50-летняя горожанка распивала спиртное с любимым мужчиной. Пара мирно беседовала, но в какой-то момент между сожителями разгорелся скандал. В пылу ярости женщина схватила нож и трижды вонзила его в тело мужчины. Удары пришлись в область живота и спины жертвы.