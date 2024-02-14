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Печорец, что пострадал из-за любимой женщины, скончался в больнице

Печорец, что пострадал из-за любимой женщины, скончался в больнице Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Печоре перед судом ответит местная жительница, что погубила своего возлюбленного. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как уточняется в материалах дела, в квартире одного из домов по улице Социалистической 50-летняя горожанка распивала спиртное с любимым мужчиной. Пара мирно беседовала, но в какой-то момент между сожителями разгорелся скандал. В пылу ярости женщина схватила нож и трижды вонзила его в тело мужчины. Удары пришлись в область живота и спины жертвы.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Медики боролись за жизнь пациента, но спасти его не удалось. Спустя несколько часов врачи констатировали смерть.

Теперь горожанка предстанет перед судом. Следователи собрали доказательную базу и направили дело в суд для рассмотрения по существу. Женщине инкриминируют умышленное убийство человека.

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