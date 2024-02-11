Теперь запрещено: новый штраф ждет россиян в 2024 году, у которых есть дача или огород
- 10:15 11 февраля
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- Служба новостей
Государственная Дума планирует ввести новые штрафы для владельцев огородов и дач, которые не будут проводить профилактику по удалению сорняков, в том числе борщевика Сосновского. Поправки в Земельный кодекс РФ были одобрены осенью 2023 года и в настоящее время находятся на рассмотрении в первом чтении.
Цель инициативы Борщевик Сосновского — многолетнее растение, способное производить до 20 000 семян. Оно является опасным для природы и человека, так как его токсичные масла могут вызывать ожоги на коже и дерматит. Растение быстро распространяется и может вытеснять другие виды. Обязанности владельцев огородов и дач Депутаты Государственной Думы планируют обязать владельцев огородов и дач проводить профилактику по удалению сорняков, в том числе борщевика.
Полный список сорных растений, которые будут подлежать удалению, еще предстоит составить. Штрафы за уклонение от выполнения обязанностей За уклонение от выполнения этой обязанности владельцам огородов и дач предусмотрен штраф в размере от 20 000 до 50 000 рублей. Если поправки в Земельный кодекс РФ будут одобрены, они начнут действовать с 1 сентября 2024 года.
Что делать владельцам огородов и дач? Чтобы избежать штрафов, владельцам огородов и дач следует предпринять следующие действия:
Провести осмотр своих участков на наличие борщевика Сосновского и других сорняков.
- При обнаружении сорняков немедленно приступить к их удалению.
- Соблюдать правила утилизации сорняков, чтобы не допустить их распространения.
- Следить за новостями и изменениями в законодательстве, касающимися борьбы с сорняками.