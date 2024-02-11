Теперь запрещено: новый штраф ждет россиян в 2024 году, у которых есть дача или огород

Государственная Дума планирует ввести новые штрафы для владельцев огородов и дач, которые не будут проводить профилактику по удалению сорняков, в том числе борщевика Сосновского. Поправки в Земельный кодекс РФ были одобрены осенью 2023 года и в настоящее время находятся на рассмотрении в первом чтении.

Цель инициативы Борщевик Сосновского — многолетнее растение, способное производить до 20 000 семян. Оно является опасным для природы и человека, так как его токсичные масла могут вызывать ожоги на коже и дерматит. Растение быстро распространяется и может вытеснять другие виды. Обязанности владельцев огородов и дач Депутаты Государственной Думы планируют обязать владельцев огородов и дач проводить профилактику по удалению сорняков, в том числе борщевика.