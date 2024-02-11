Указ подписан: разовую выплату 17 000 рублей получат все до единого пенсионера в начале февраля

Индивидуальную денежную выплату начнут перечислять многим пенсионерам уже в начале февраля. Размер пособия уже составит около 17 тысяч рублей, и эта сумма стала выше в этом году. Такие средства пожилые люди будут получать только раз в год. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов.

Данное пособие предназначено для пенсионеров, которые имеют звание почетного донора. Обладатели этого статуса имеют право на ежегодную разовую денежную выплату. Размер этой выплаты регулярно индексируется, и в этом году составляет 17 324 рубля. Важно отметить, что данная выплата не облагается налогами и обычно перечисляется беззаявительно гражданам.