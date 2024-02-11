Указ подписан: разовую выплату 17 000 рублей получат все до единого пенсионера в начале февраля
- 09:40 11 февраля
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- Служба новостей
Индивидуальную денежную выплату начнут перечислять многим пенсионерам уже в начале февраля. Размер пособия уже составит около 17 тысяч рублей, и эта сумма стала выше в этом году. Такие средства пожилые люди будут получать только раз в год. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов.
Данное пособие предназначено для пенсионеров, которые имеют звание почетного донора. Обладатели этого статуса имеют право на ежегодную разовую денежную выплату. Размер этой выплаты регулярно индексируется, и в этом году составляет 17 324 рубля. Важно отметить, что данная выплата не облагается налогами и обычно перечисляется беззаявительно гражданам.
Согласно информации эксперта, пенсионерам, уже обладающим статусом почетного донора и имеющим соответствующее удостоверение, выплату за текущий год начнут перечислять на их банковские карты уже в ближайшие дни, начиная с 25 января. Ожидается, что этот процесс будет завершен к апрелю. Однако тем, кто только что получил статус почетного донора, потребуется обратиться в местное учреждение социальной защиты и подать заявление.
Статус почетного донора присуждается только тем, кто сдавал кровь безвозмездно, то есть не получал за это вознаграждения от соответствующих учреждений. Чтобы получить этот статус, необходимо сдать кровь не менее 40 раз, а если речь идет о компонентах крови, таких как плазма, то нужно подтвердить 60 донаций, сообщает ngnovoros.ru.