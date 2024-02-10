Уже с сегодня: обрадовали всех, у кого на телефоне есть Сбербанк Онлайн

Сбербанк предоставляет новую возможность для владельцев банковских карт через свое мобильное приложение "Сбербанк Онлайн". Теперь граждане могут получать дополнительные средства от государства. Программа старта этой инициативы была запущена сегодня.

Согласно информации от банка, это новая программа денежных накоплений, созданная правительством в текущем году. Целью программы является помощь гражданам в накоплении средств на крупные покупки или на будущее. Присоединиться к программе можно всего лишь несколькими кликами в мобильном приложении банка.