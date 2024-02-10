Уже с сегодня: обрадовали всех, у кого на телефоне есть Сбербанк Онлайн
- 15:00 10 февраля
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- Служба новостей
Сбербанк предоставляет новую возможность для владельцев банковских карт через свое мобильное приложение "Сбербанк Онлайн". Теперь граждане могут получать дополнительные средства от государства. Программа старта этой инициативы была запущена сегодня.
Согласно информации от банка, это новая программа денежных накоплений, созданная правительством в текущем году. Целью программы является помощь гражданам в накоплении средств на крупные покупки или на будущее. Присоединиться к программе можно всего лишь несколькими кликами в мобильном приложении банка.
Отмечается, что эта функция доступна всем пользователям "Сбербанк Онлайн". Чтобы принять участие в программе, нужно зайти в мобильный банк, выбрать раздел с информацией о накоплениях, а затем выбрать опцию долгосрочных сбережений и следовать инструкциям на экране.
По словам представителей банка, Сбербанк стал одним из первых российских финансовых учреждений, предоставивших простой доступ к совместному накоплению с государством. Приложение уже используется около 80 миллионами россиян, что делает эту возможность актуальной практически для всех.
Участники программы получают различные бонусы. Например, в течение первых трех лет можно получить до 108 тысяч рублей дополнительных средств от государства. Кроме того, каждый год можно будет вернуть до 52 тысяч рублей в качестве налогового вычета от общей суммы накоплений. Это дает возможность использовать деньги на образование, покупку жилья или накопление на пенсию, утверждают организаторы.