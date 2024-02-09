Теперь полностью запрещено: новое правило для тех, кто ездит на дачу и за город

Новые правила пребывания на дачах и в загородных домах в России С начала 2024 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся времени пребывания на дачных участках и загородных домах. Эти правила направлены на регулирование использования недвижимости за пределами города и установление более четких определений "индивидуального жилого дома" и "загородного дома".

Согласно новым правилам, разрешенное время пребывания на дачном участке установлено с 1 апреля по 1 октября. Это связано с тем, что дачные участки обычно используются в теплое время года для отдыха и садоводства. Однако, если ваш индивидуальный жилой дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем в течение всего года.