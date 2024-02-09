Теперь полностью запрещено: новое правило для тех, кто ездит на дачу и за город
- 10:15 9 февраля
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- Служба новостей
Новые правила пребывания на дачах и в загородных домах в России С начала 2024 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся времени пребывания на дачных участках и загородных домах. Эти правила направлены на регулирование использования недвижимости за пределами города и установление более четких определений "индивидуального жилого дома" и "загородного дома".
Согласно новым правилам, разрешенное время пребывания на дачном участке установлено с 1 апреля по 1 октября. Это связано с тем, что дачные участки обычно используются в теплое время года для отдыха и садоводства. Однако, если ваш индивидуальный жилой дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем в течение всего года.
Индивидуальный жилой дом - это дом, который предназначен для круглогодичного проживания и имеет все необходимые удобства и коммуникации, такие как отопление, водоснабжение, канализация и электричество. Такой дом может быть зарегистрирован как жилой дом или как дачный дом, если он расположен на территории садового товарищества.
Загородные дома обычно не используются зимой, и все системы отключаются на этот период. Поэтому жить в загородном доме круглый год запрещено, и вам не разрешат подключать коммуникации зимой. Однако вы все еще можете посещать свой загородный дом вне установленного периода, но полноценно пользоваться им, вероятно, не получится.
Новые правила не означают, что ездить на дачу зимой запрещено законом. Вы все еще можете посещать свой дачный участок или загородный дом в любое время года. Новые правила не распространяются на индивидуальные жилые дома, которые находятся в черте города. Если вы планируете проживать в своем загородном доме круглый год, вам необходимо заранее позаботиться об установке всех необходимых коммуникаций и оборудования, передает cheb-live.ru.