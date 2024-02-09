Теперь будет точно: ветераны труда снова получат эту надбавку
- 06:30 9 февраля
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- Служба новостей
Во время прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, один из пенсионеров задал вопрос о причинах отмены доплат ветеранам труда в его регионе. Местные власти приняли решение лишить ветеранов труда доплат, если их доход превышает 175% от прожиточного минимума, ссылаясь на дефицит бюджета и рекомендации Минфина России.
В ответ на этот вопрос, президент выразил намерение разобраться в ситуации и вернуть доплаты ветеранам. В результате, доплата в размере 550 рублей была восстановлена пенсионеру, несмотря на превышение его дохода установленным лимитом.
Также стало известно, что доплаты будут возвращены еще 98 тысячам жителей региона. Аналогичные восстановления права на доплаты ветеранам труда происходят и в других регионах России.
Этот случай подчеркивает важность уважения и поддержки пожилых людей, особенно тех, кто внес значительный вклад в общество своим трудом. Решение вернуть доплаты ветеранам труда является проявлением заботы и уважения к старшему поколению, которое заслуживает поддержки и признания за свои трудовые достижения, сообщает портал ngnovoros.ru.