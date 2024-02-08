Теперь полностью запрещено: новое правило для тех, кто держит дачу и огород
- 10:15 8 февраля
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- Служба новостей
С начала 2024 года в России вступили в силу новые правила, регулирующие время пребывания на дачных участках и загородных домах. Согласно этим правилам, разрешенное время пребывания на дачном участке установлено с 1 апреля по 1 октября. Однако, если ваш индивидуальный жилой дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем в течение всего года.
Ситуация отличается для загородных домов. Обычно загородные дома не используются зимой, и все системы отключаются на этот период. Поэтому жить в загородном доме круглый год запрещено, и подключение коммуникаций зимой не разрешается. Однако вы все еще можете посещать свой загородный дом вне установленного периода, но полноценно им пользоваться, вероятно, не получится.
Эти новые правила были введены для регулирования времени пребывания на дачных участках и загородных домах, а также для установления четких определений "индивидуального жилого дома" и "загородного дома" с точки зрения коммуникаций и удобств. Важно отметить, что правило не запрещает ездить на дачу зимой, но ограничивает полноценное проживание в загородных домах в течение всего года, передает cheb-live.ru.