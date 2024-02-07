В Сыктывкаре появится улица имени Героя Коми

На сайте совета города Сыктывкара было опубликовано четыре решения, связанных с увековечиванием памяти погибших военнослужащих в ходе специальной военной операции. В соответствии с этими решениями, улица в городе будет названа именем Героя Коми Виталия Лифенко. Пока не было сообщено, в какой части города будет расположена эта улица.

Кроме того, на фасадах трех образовательных учреждений в столице республики будут установлены мемориальные доски. В школе №30 в Эжве (улица Славы, 30) будет установлена мемориальная доска в память защитнику Илье Осипову. На школе №43 (улица Петрозаводская, 44) будет установлена табличка памяти Руслана Газитинова, а на стене Лицея народной дипломатии (улица Карла Маркса, 202) будет увековечено имя Рустама Ниязова.