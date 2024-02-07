Теперь точно будет: ветераны труда получат эту надбавку

Во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, пенсионер одного из регионов страны задал вопрос о причине отмены доплат ветеранам труда. Местные власти решили лишить ветеранов труда надбавки, если их доход превышает 175% от прожиточного минимума, из-за дефицита бюджета и рекомендаций Минфина РФ.

В ответ на этот вопрос, президент обещал разобраться в ситуации и вернуть доплаты. В результате, ветерану труда по восстановили доплату к пенсии в размере 550 рублей, несмотря на превышение его дохода установленным лимитом.