Теперь точно будет: ветераны труда получат эту надбавку
- 09:40 7 февраля
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- Служба новостей
Во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, пенсионер одного из регионов страны задал вопрос о причине отмены доплат ветеранам труда. Местные власти решили лишить ветеранов труда надбавки, если их доход превышает 175% от прожиточного минимума, из-за дефицита бюджета и рекомендаций Минфина РФ.
В ответ на этот вопрос, президент обещал разобраться в ситуации и вернуть доплаты. В результате, ветерану труда по восстановили доплату к пенсии в размере 550 рублей, несмотря на превышение его дохода установленным лимитом.
Также стало известно, что доплаты будут возвращены еще 98 тысячам жителей региона. Аналогичные восстановления права на доплату ветеранам труда происходят и в других регионах России.
Таким образом, президент РФ выполнил свое обещание и принял меры для возвращения доплат ветеранам труда, несмотря на ограничения, установленные региональными властями. Это решение поможет облегчить финансовое положение многих пенсионеров и восстановить их права, сообщает ngnovoros.ru.