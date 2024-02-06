Могут свести себя в могилу: Глоба назвала знаки, для которых февраль станет сплошной черной полосой
- 19:00 6 февраля
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- Служба новостей
Астролог Тамара Глоба предоставила астропрогноз для февраля 2024 года для всех знаков Зодиака. Она указала на два знака, которым в этом месяце следует уделить особое внимание своему здоровью, чтобы избежать негативных последствий.
Для Овна, астролог отметила, что они могут столкнуться с неврозами, которые могут негативно сказаться на их здоровье. В случае появления беспокоящих симптомов, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу. Овнам также рекомендуется уделить больше внимания отдыху для ликвидации причин неврозов.
Для Тельца, астролог указала на возможность подрыва их здоровья из-за нарушения режима работы и отдыха. Равномерное распределение времени между работой и отдыхом важно для представителей этого знака. Несоблюдение правильного режима может привести к переутомлению и выгоранию.
В целом, астрологический прогноз направлен на то, чтобы предостеречь людей от возможных здоровых проблем и позволить им обратить внимание на свое физическое и психическое благополучие. Однако, важно помнить, что астрология является субъективным предсказанием и не заменяет консультацию медицинского специалиста.