Могут свести себя в могилу: Глоба назвала знаки, для которых февраль станет сплошной черной полосой

Астролог Тамара Глоба предоставила астропрогноз для февраля 2024 года для всех знаков Зодиака. Она указала на два знака, которым в этом месяце следует уделить особое внимание своему здоровью, чтобы избежать негативных последствий.

Для Овна, астролог отметила, что они могут столкнуться с неврозами, которые могут негативно сказаться на их здоровье. В случае появления беспокоящих симптомов, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу. Овнам также рекомендуется уделить больше внимания отдыху для ликвидации причин неврозов.