Президент утвердил рекордное повышение и график выплаты пенсии россиян в 2024 году

В 2024 году планируется проиндексировать все виды пенсий в России. Повышение будет осуществляться поэтапно и в разное время для различных категорий пенсионеров. Например, с 1 января 2024 года пенсии для неработающих пенсионеров увеличатся на 7,5%, а с 1 апреля 2024 года социальные пенсии также поднимутся на тот же процент.

Страховые пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5% с января 2024 года, а пенсии федеральных льготников повысятся на тот же процент с февраля 2024 года. С 1 апреля 2024 года социальные пенсии увеличатся на 7,5%, и это повышение будет распространяться на работающих и неработающих пенсионеров, а также на инвалидов.