Президент утвердил рекордное повышение и график выплаты пенсии россиян в 2024 году
- 15:00 6 февраля
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- Служба новостей
В 2024 году планируется проиндексировать все виды пенсий в России. Повышение будет осуществляться поэтапно и в разное время для различных категорий пенсионеров. Например, с 1 января 2024 года пенсии для неработающих пенсионеров увеличатся на 7,5%, а с 1 апреля 2024 года социальные пенсии также поднимутся на тот же процент.
Страховые пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5% с января 2024 года, а пенсии федеральных льготников повысятся на тот же процент с февраля 2024 года. С 1 апреля 2024 года социальные пенсии увеличатся на 7,5%, и это повышение будет распространяться на работающих и неработающих пенсионеров, а также на инвалидов.
Средний размер страховой пенсии в России в 2023 году составил 21 864 рубля, и с началом 2024 года он увеличится примерно на 1640 рублей. Дополнительно, в 2024 году пенсионеры будут получать фиксированную выплату в размере 8134,88 рубля в составе своей пенсии.
Также, в 2024 году работающим пенсионерам будет начисляться дополнительная пенсионная надбавка в виде пенсионных коэффициентов, которые зависят от их заработной платы. Эти коэффициенты формируются на лицевом счете в Пенсионном фонде и добавляются каждый год 1 августа. Максимальная возможная надбавка для работающего пенсионера с 1 августа 2024 года составит 399,15 рубля.
Индексация социальных пенсий и пособий происходит ежегодно 1 апреля через индексацию. В 2024 году социальные пенсии будут увеличены на 7,5%.
Увеличение пенсий и индексация происходят в соответствии с законодательством и установленным графиком, и нет необходимости обращаться в Социальный фонд России для автоматического перерасчета пенсии.