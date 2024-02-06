Жизнь одарит любовью эти знаки зодиака: Глоба предсказала им нескончаемо счастливый год

Известный астролог Тамара Глоба назвала главных везунчиков 2024 года. Предсказательница отметила два знака Зодиака.

Первым знаком являются Львы. Они ожидают благоприятный год, под эгидой Зеленого Деревянного Дракона. Согласно прогнозам Тамары Глобы, с февраля и до конца года Львы будут находиться под защитой небесных сил. Этот период будет временем их процветания. В работе могут произойти изменения, открывая новые возможности для профессионального роста, новых должностей и улучшения материального положения. Финансовые успехи будут приходить и укрепляться. Также Львы могут обрести мощных покровителей, которые будут поддерживать их продвижение.