Топ 4 лучших кремов от морщин: стоят почти ничего, а результат как от ботокса
- 12:45 6 февраля
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- Служба новостей
После достижения 60-летнего возраста кожа лица требует особого внимания и ухода. Для уменьшения признаков старения рекомендуется использовать специальные кремы.
Один из таких кремов - Eveline Cosmetics New Hyaluron 60+. Этот продукт помогает выравнивать тон кожи и заполнять глубокие морщины. Он содержит экстракты зеленого чая, ламинарии, гиалуроновую кислоту, аквапорины и д-пантенол.
Еще одним вариантом является крем "Черный жемчуг" BIO-программа 60+. Он содержит УФ-фильтры, обеспечивающие надежную защиту от солнечных лучей. Регулярное использование этого крема помогает сделать кожу гладкой, подтянутой и устранить сухость и шелушение.
Доступным вариантом является "Чистая линия" Фито-крем от 60 лет. Этот крем помогает разгладить морщины, придавая более четкие контуры лицу и делая кожу бархатистой.
Все эти кремы специально разработаны для ухода за зрелой кожей и помогают минимизировать признаки старения, увлажнять и питать кожу, придавая ей упругость и мягкость.