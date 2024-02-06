Топ 4 лучших кремов от морщин: стоят почти ничего, а результат как от ботокса

freepik

После достижения 60-летнего возраста кожа лица требует особого внимания и ухода. Для уменьшения признаков старения рекомендуется использовать специальные кремы. Один из таких кремов - Eveline Cosmetics New Hyaluron 60+. Этот продукт помогает выравнивать тон кожи и заполнять глубокие морщины. Он содержит экстракты зеленого чая, ламинарии, гиалуроновую кислоту, аквапорины и д-пантенол.

Еще одним вариантом является крем "Черный жемчуг" BIO-программа 60+. Он содержит УФ-фильтры, обеспечивающие надежную защиту от солнечных лучей. Регулярное использование этого крема помогает сделать кожу гладкой, подтянутой и устранить сухость и шелушение.

Доступным вариантом является "Чистая линия" Фито-крем от 60 лет. Этот крем помогает разгладить морщины, придавая более четкие контуры лицу и делая кожу бархатистой.