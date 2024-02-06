Ничто не спасет: Василиса Володина рассказала, кому февраль принесет лишь боль и разочарование

Известный российский астролог Василиса Володина поделилась своими наблюдениями и дала советы для Козерогов и Весов на февраль. Она предупреждает, что в этом месяце обоих знаков зодиака ожидают трудности и рекомендует быть особенно осторожными в общении с незнакомыми людьми.

Для Козерогов Володина советует быть бдительными и проводить больше времени с теми, кто им близок. Она предостерегает от слишком откровенных отношений с людьми, с которыми они плохо знакомы, так как это может привести к тому, что их могут использовать в своих интересах. Сдержанность в выражении своих мыслей и чувств поможет Козерогам избежать нежелательных ситуаций.