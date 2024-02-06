Теперь запрещено? Юрист разъяснил, можно ли дачникам приезжать на дачу зимой
- 10:15 6 февраля
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- Служба новостей
В 2024 году в России вступили в силу новые правила, касающиеся времени пребывания на дачных участках и загородных домах. Согласно этим правилам, разрешенное время пребывания на дачном участке установлено с 1 апреля по 1 октября. Однако, если ваш индивидуальный жилой дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем в течение всего года.
Однако ситуация отличается для загородных домов. Обычно загородные дома не используются зимой, и все системы отключаются на этот период. Поэтому жить в загородном доме круглый год запрещено, и вам не разрешат подключать коммуникации зимой. Тем не менее, вы все еще можете посещать свой загородный дом вне установленного периода, но вероятно, не получится полноценно пользоваться им.
Цель введения этих новых правил - регулирование пребывания на дачных участках и загородных домах, а также установление более четких определений "индивидуального жилого дома" и "загородного дома" с точки зрения коммуникаций и удобств.