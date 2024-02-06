Пенсионеров призвали срочно оформить новую льготу: надо успеть до середины февраля
- 06:30 6 февраля
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- Служба новостей
Эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева сообщила о новой привилегии для российских пенсионеров, связанной с использованием банковской карты платежной системы "Мир". Эта возможность доступна как неработающим и низкооплачиваемым пенсионерам, так и официально трудоустроенным пожилым людям.
Национальная платежная система запустила несколько программ, в рамках которых операторы карт "Мир", сотрудничая с партнерами, предоставляют пенсионерам бонусы за покупку продуктов питания. Поскольку у большинства пенсионеров уже есть карта "Мир", каждый может воспользоваться этой привилегией.
Однако следует поспешить, поскольку программы будут действовать только до конца текущего месяца. Например, пенсионеры могут получить скидку на доставку продуктов на дом от Сбербанка в размере 30 процентов, которая будет начислена на первую покупку, совершенную через сайт или приложение сервиса.
Также пенсионерам предоставляется скидка при первом заказе через "Сбермегамаркет". При покупке на сумму не менее 3 тысяч рублей, общая сумма чека будет уменьшена на 1 тысячу рублей при оплате картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности.
Для использования этих программ необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или в приложении программы до середины февраля. Важно отметить, что с марта эти программы будут закрыты и продление будет невозможно.