Пенсионеров призвали срочно оформить новую льготу: надо успеть до середины февраля

Эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева сообщила о новой привилегии для российских пенсионеров, связанной с использованием банковской карты платежной системы "Мир". Эта возможность доступна как неработающим и низкооплачиваемым пенсионерам, так и официально трудоустроенным пожилым людям.

Национальная платежная система запустила несколько программ, в рамках которых операторы карт "Мир", сотрудничая с партнерами, предоставляют пенсионерам бонусы за покупку продуктов питания. Поскольку у большинства пенсионеров уже есть карта "Мир", каждый может воспользоваться этой привилегией.