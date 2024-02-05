Пенсия вырастет еще на десять процентов: россиян ждет беспрецедентная за 10 лет индексация
- 19:00 5 февраля
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- Служба новостей
Согласно заявлению пенсионного эксперта Сергея Власова, в ближайшем будущем пенсионерам будет начислена новая прибавка к выплатам. Пенсии будут повышены на 10 процентов от текущего уровня, что является одним из самых значительных увеличений за последние десять лет. Это повышение касается социальных пенсий.
В январе текущего года уже произошло повышение страховых пенсий в России на 7,5 процента, но это затронуло только неработающих пенсионеров. В апреле ожидается индексация социальных выплат, включая пенсии по старости, инвалидности и выплаты в связи с потерей кормильца. В этом году прибавка составит также 7,5 процента, как и для страховых пенсий. Однако в последующие годы размер индексации будет меняться.
Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению происходит с учетом роста прожиточного минимума. Показатели, которые ожидаются в следующие два года, уже определены: с апреля 2025 года социальные выплаты должны увеличиться на 9,5 процента, а в 2026 году индексация составит 10,3 процента.
Планами Минтруда является достижение среднего размера социальной пенсии в размере 14 955 рублей к 2026 году. Будущая индексация будет одной из самых крупных за последние годы, за исключением нестандартного 2022 года. В период с 2015 года прибавка составляла от 2 до 6 процентов, а в 2017 году пенсии увеличились всего лишь на 1,5 процента.