Не пейте эти помои: эти марки растворимого кофе не смейте брать даже по скидке

Эксперты Росконтроля опубликовали список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать даже со скидками, так как они оказались подделкой.

Для проверки качества растворимого кофе были выбраны сублимированные виды, из-за их популярности и простоты приготовления. Образцы были отправлены в лабораторию, где проводились исследования углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.