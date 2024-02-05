Не пейте эти помои: эти марки растворимого кофе не смейте брать даже по скидке
- 17:00 5 февраля
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- Служба новостей
Эксперты Росконтроля опубликовали список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать даже со скидками, так как они оказались подделкой.
Для проверки качества растворимого кофе были выбраны сублимированные виды, из-за их популярности и простоты приготовления. Образцы были отправлены в лабораторию, где проводились исследования углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.
По результатам исследования, лучшими марками оказались Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Эти продукты получили высокую оценку за качество и безопасность.
Однако марки Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были включены в черный список Росконтроля. Эти марки не соответствуют стандартам кофе, так как в их составе были обнаружены цикорий и зерновые злаки.
Следует обратить внимание на рекомендации Росконтроля и избегать приобретения кофе с указанными марками, чтобы быть уверенным в его качестве и соответствии стандартам.