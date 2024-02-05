Коснется всех, кто заказывает товары: новое изменение на маркетплейсе Wildberries
- 15:30 5 февраля
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- Служба новостей
Компания Wildberries объявила о новом изменении, которое затронет всех клиентов, совершающих заказы на их платформе. В пресс-службе розничного продавца пояснили, что это изменение связано с борьбой против недобросовестных торговцев, которые ранее могли продавать никотинсодержащие товары, представляя их как безникотиновые.
Под запрет попадают безникотиновые курительные устройства, вейпы, безникотиновые жидкости и другие средства для курения. Wildberries полностью прекращает продажу этих товаров, в том числе и безникотиновых. Изменения были опубликованы в договоре-оферте 31 января и вступят в силу с 7 февраля.
Таким образом, компания принимает меры для защиты своих клиентов и предотвращения продажи никотинсодержащих товаров, которые могут быть неправильно представлены как безникотиновые.