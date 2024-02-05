Они прогневали Дракона: Глоба назвал знак зодиака, для которого 2024 будет невероятно тяжелым

По словам астролога Павла Глобы, для Стрельцов, рожденных в год Зеленого Деревянного Дракона, предстоит тяжелый год, на который может повлиять их знак зодиака.

Восточная астрология всегда описывала Дракона как избирательное и обидчивое существо, и легко нарушить его благоволение. Стрельцы, похоже, нарушили символ года, и им грозят неприятности и трудности. У тех, кто родился под этим огненным знаком, препятствия могут возникнуть уже с начала года.