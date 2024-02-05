Пенсионеров обрадовали: кого в феврале освободят от оплаты за отопление и воду

Пенсионерам в России предоставлена возможность освободиться от оплаты определенных коммунальных услуг. Согласно оценке эксперта Сергея Власова, пожилым россиянам предоставляется право не платить за услуги, если возникли проблемы с их качеством.

С 1 февраля 2024 года пенсионеры будут освобождены от оплаты отопления, если температура в их домах или квартирах будет длительное время ниже нормы. То же самое касается горячего водоснабжения: если качество воды не соответствует санитарным нормам, имеющиеся проблемы дают право на отказ от оплаты данной услуги. Теперь стало гораздо проще доказать некачественное предоставление услуг - достаточно сделать фото или видеозапись проблемы.