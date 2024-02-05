Домашние вампиры: эти вещи в квартире крадут ваше здоровье день за днем

Антипригарная посуда: Посуда с антипригарным покрытием может выделять токсичные газы при нагревании до высоких температур, что может иметь негативное воздействие на организм. Политетрафторэтилен (ПТФЭ), часто используемый в антипригарных покрытиях, может быть связан с риском развития рака и повреждением органов.