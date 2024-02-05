Вводится полный запрет: для всех, у кого есть дача и огород, будет новое правило

С начала 2024 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся времени пребывания на дачных участках и загородных домах. Согласно этим правилам, разрешенное время пребывания на участке установлено с 1 апреля по 1 октября. Однако, если ваш индивидуальный жилой дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем в течение всего года.

С другой стороны, для загородных домов ситуация отличается. Обычно загородные дома не используются зимой, и все системы отключаются на этот период. Поэтому жить в загородном доме круглый год запрещено, и вам не разрешат подключать коммуникации зимой. Однако вы все еще можете посещать свой загородный дом вне установленного периода, но полноценно пользоваться им, вероятно, не получится.