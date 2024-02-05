Пенсионеров призывают оформить новую льготу: необходимо успеть до середины февраля
- 06:30 5 февраля
- 12+
- Служба новостей
По информации эксперта по пенсионным вопросам Анастасии Киреевой, российским пенсионерам была предоставлена новая привилегия, которую они могут получить при наличии банковской карты платежной системы «Мир». Эта возможность доступна как пенсионерам без работы и с низким уровнем доходов, так и официально трудоустроенным пожилым людям.
Национальная платежная система запустила несколько новых программ, в рамках которых операторы карт «Мир», сотрудничая с партнерами, предоставляют пенсионерам бонусы за покупку продуктов питания. Поскольку у большинства пенсионеров уже есть карта «Мир», каждый может воспользоваться этой привилегией.
Однако следует поторопиться, так как программы будут действовать только до конца текущего месяца. Например, пенсионеры могут получить скидку на доставку продуктов на дом от Сбербанка в размере 30 процентов, которая будет начислена на первую покупку, совершенную через сайт или приложение сервиса.
Также пенсионерам предоставляется скидка при первом заказе через "Сбермегамаркет". При покупке на сумму не менее 3 тысяч рублей, общая сумма чека будет уменьшена на 1 тысячу рублей при оплате картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности.
Чтобы воспользоваться этими программами, нужно оформить участие на официальном сайте или в приложении программы до середины февраля. Важно отметить, что с марта эти программы будут закрыты и продление будет невозможно.