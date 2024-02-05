Пенсионеров призывают оформить новую льготу: необходимо успеть до середины февраля

По информации эксперта по пенсионным вопросам Анастасии Киреевой, российским пенсионерам была предоставлена новая привилегия, которую они могут получить при наличии банковской карты платежной системы «Мир». Эта возможность доступна как пенсионерам без работы и с низким уровнем доходов, так и официально трудоустроенным пожилым людям.

Национальная платежная система запустила несколько новых программ, в рамках которых операторы карт «Мир», сотрудничая с партнерами, предоставляют пенсионерам бонусы за покупку продуктов питания. Поскольку у большинства пенсионеров уже есть карта «Мир», каждый может воспользоваться этой привилегией.