Затмит всех: Василиса Володина назвала главного любимчика фортуны 2024 года среди знаков зодиака
- 15:00 4 февраля
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- Служба новостей
Звездный астролог и телеведущая Василиса Володина прогнозирует, что близнецы будут главными счастливчиками в 2024 году, который будет ярким, благоприятным и уникальным в связи с годом Зеленого Деревянного Дракона. Представители этого знака будут находиться в центре внимания, а Дракон будет активно подсвечивать их успехи перед всем миром.
Особенно счастливые моменты ожидают близнецов в мае, когда планета Юпитер перейдет в их символический первый дом. Это время, когда они будут обладать большой уверенностью в себе и смелостью. Василиса Володина советует им не скрывать своих достижений, активно проявлять себя и делиться своими знаниями, опытом и идеями со всем миром.
Год также представляет собой продолжение поиска себя, который близнецы начали около года назад. Они будут иметь возможность осознать свою новую позицию и с настойчивостью ее защищать.
В целом, Василиса Володина подчеркивает, что для близнецов год будет насыщен событиями, эмоциями и чувствами. Она советует им жить полной жизнью и не упускать ни одного момента.