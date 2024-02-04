Затмит всех: Василиса Володина назвала главного любимчика фортуны 2024 года среди знаков зодиака

Звездный астролог и телеведущая Василиса Володина прогнозирует, что близнецы будут главными счастливчиками в 2024 году, который будет ярким, благоприятным и уникальным в связи с годом Зеленого Деревянного Дракона. Представители этого знака будут находиться в центре внимания, а Дракон будет активно подсвечивать их успехи перед всем миром.

Особенно счастливые моменты ожидают близнецов в мае, когда планета Юпитер перейдет в их символический первый дом. Это время, когда они будут обладать большой уверенностью в себе и смелостью. Василиса Володина советует им не скрывать своих достижений, активно проявлять себя и делиться своими знаниями, опытом и идеями со всем миром.