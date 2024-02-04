За отопление и воду с 1 февраля платить не нужно: всех до единого пенсионеров ждет большой сюрприз

Согласно новым правилам, вступившим в силу с 1 февраля 2024 года, пенсионеры в России получили право освобождения от оплаты определенных коммунальных услуг в случае возникновения проблем с их качеством.

Если в домах или квартирах пенсионеров длительное время наблюдается низкая температура ниже нормы, они могут быть освобождены от оплаты за отопление. То же самое относится к горячему водоснабжению: если качество горячей воды не соответствует санитарным нормам, пенсионеры имеют право не оплачивать эту услугу.