За отопление и воду с 1 февраля платить не нужно: всех до единого пенсионеров ждет большой сюрприз
- 12:45 4 февраля
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- Служба новостей
Согласно новым правилам, вступившим в силу с 1 февраля 2024 года, пенсионеры в России получили право освобождения от оплаты определенных коммунальных услуг в случае возникновения проблем с их качеством.
Если в домах или квартирах пенсионеров длительное время наблюдается низкая температура ниже нормы, они могут быть освобождены от оплаты за отопление. То же самое относится к горячему водоснабжению: если качество горячей воды не соответствует санитарным нормам, пенсионеры имеют право не оплачивать эту услугу.
Для доказательства некачественного предоставления услуги пенсионерам теперь стало гораздо проще. Достаточно сделать фото или видеофиксацию проблемы. В случае подтверждения некачественного предоставления услуги Верховный суд предоставил пенсионерам право на компенсацию половины стоимости услуги.
Эти изменения были внесены в целях защиты интересов пожилых людей и обеспечения качественного обслуживания пенсионеров в сфере коммунальных услуг. Если у вас возникли вопросы относительно этих правил или вы хотите узнать дополнительную информацию, рекомендуется обратиться к местным властям или юридическим консультантам для получения конкретных указаний и советов.