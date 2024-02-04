Эти шесть вещей в доме крадут ваше здоровье день за днем: домашние вампиры
- 09:40 4 февраля
- 12+
- Служба новостей
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Какие домашние предметы могут повредить вашему здоровью? Перечислим их все, не забыв о популярных девайсах, очистителях и гигиенических средствах.
Вот несколько наиболее опасных предметов, которые могут находиться у вас дома, нанося ущерб вам и вашим близким.
- Антипригарная посуда: При нагревании до высоких температур антипригарное покрытие может выделять токсичные газы, которые могут повредить органы и возможно связаны с риском развития рака.
- Освежители воздуха: Они содержат химические вещества, такие как фталаты, которые могут накапливаться в организме и вызывать повреждение легких, почек, центральной нервной системы, а также увеличивать риск развития рака.
- Нафталиновые шарики: Они содержат нафталин, который может вызывать отравление и повреждение органов, таких как легкие и почки, а также связан с риском развития рака.
- Антибактериальные мыла: Использование антибактериальных мыл может способствовать развитию устойчивости к антибиотикам у бактерий и повреждению кожи и слизистых оболочек.
- Очистители воздуха: Некоторые очистители воздуха содержат коррозионные ингредиенты, которые могут вызывать ожоги кожи и глаз, а также наносить вред окружающей среде.
- Увлажнители воздуха: Некоторые увлажнители могут накапливать минералы, которые могут повредить легкие и вызвать проблемы, особенно у младенцев.
Важно отметить, что эти предметы и продукты могут быть безопасными при правильном использовании и соблюдении рекомендаций производителей. Если у вас есть опасения относительно конкретного продукта, рекомендуется обратиться за консультацией к врачу или ознакомиться с инструкцией по использованию и безопасности, предоставленной производителем.