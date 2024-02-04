Эти шесть вещей в доме крадут ваше здоровье день за днем: домашние вампиры

Какие домашние предметы могут повредить вашему здоровью? Перечислим их все, не забыв о популярных девайсах, очистителях и гигиенических средствах.

Вот несколько наиболее опасных предметов, которые могут находиться у вас дома, нанося ущерб вам и вашим близким.