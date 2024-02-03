Выплата небольшого размера: эта сумма придет всем до единого пенсионера страны на карту "Мир"
- 22:00 3 февраля
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- Служба новостей
Пенсионеры получат финансовую выплату, которая будет перечислена на счета всех участников программы. Деньги будут зачислены на банковские карты "Мир", которыми пользуются все пожилые люди.
Сергей Власов, пенсионный эксперт, заявил, что в ближайшем будущем пожилые граждане получат новые финансовые выплаты в рамках программы, организованной Национальной платежной системой. Участники программы также получат бонус от одного из партнеров оператора карт "Мир". Учитывая, что большинство пенсионеров используют эти карты, они могут рассчитывать на зачисление дополнительных средств.
Согласно эксперту, речь идет о возмещении пожилым гражданам определенной суммы за покупки в магазинах "Пятерочка". Самый крупный ритейлер заключил соглашение с платежной системой о возмещении 5% от суммы чека, оплаченного гражданами при заказе товаров на дом.
Важно отметить, что эти покупки должны совершаться через систему быстрых платежей. Сумма будет списана со счета карты, однако оплата совершится через сервис, созданный Центральным банком.
Стоит отметить, что максимальная сумма бонуса составит 1000 рублей. Для пожилых людей это будет небольшим, но приятным бонусом перед праздниками, подчеркнул Власов.