Выплата небольшого размера: эта сумма придет всем до единого пенсионера страны на карту "Мир"

Пенсионеры получат финансовую выплату, которая будет перечислена на счета всех участников программы. Деньги будут зачислены на банковские карты "Мир", которыми пользуются все пожилые люди.

Сергей Власов, пенсионный эксперт, заявил, что в ближайшем будущем пожилые граждане получат новые финансовые выплаты в рамках программы, организованной Национальной платежной системой. Участники программы также получат бонус от одного из партнеров оператора карт "Мир". Учитывая, что большинство пенсионеров используют эти карты, они могут рассчитывать на зачисление дополнительных средств.