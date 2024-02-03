Настоящие вампиры: шесть вещей в доме, которые крадут ваше здоровье день за днем

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Какие домашние предметы могут повредить вашему здоровью? Перечислим их все, не забыв о популярных девайсах, очистителях и гигиенических средствах. Вот несколько наиболее опасных предметов, которые могут находиться у вас дома, нанося ущерб вам и вашим близким.

Антипригарная посуда

Не замачивать кастрюли на ночь и не соскабливать пригоревшую пищу, конечно, приятно, но простота посуды с антипригарным покрытием имеет свою цену – безопасность. Покрытие обычно выполняется из политетрафторэтилена (ПТФЭ), который выделяет токсичные газы при нагревании до 600 градусов. Это связано с повышенным риском развития рака и другими рисками для здоровья. Например, исследование, проведенное в 2018 году, показало, что воздействие ПТФЭ может привести к повреждению печени и почек у крыс. Другое исследование, проведенное в 2016 году, показало, что ПТФЭ может накапливаться в организме человека и со временем оказывать токсическое воздействие.

Освежители воздуха

Токсины, содержащиеся в освежителях воздуха, со временем могут накапливаться в организме. Они содержат фталаты и другие опасные химические вещества, которые легко вдыхаются, впитываются кожей или случайно проглатываются. Длительное воздействие химических веществ в освежителях воздуха может привести к повреждению легких, почек и центральной нервной системы. Они даже могут изменить гормональный фон организма, что увеличивает риск развития рака и может вызвать проблемы с репродуктивной функцией. Например, исследование, проведенное в 2017 году, показало, что воздействие фталатов может привести к уменьшению количества сперматозоидов у мужчин. Другое исследование, проведенное в 2016 году, показало, что воздействие фталатов может привести к развитию рака молочной железы у женщин.

Нафталиновые шарики

Нафталин, содержащийся в шариках, может разрушать эритроциты и, что уже доказано, вызывает рак у животных (впрочем, еще не доказано, что он вызывает рак у людей). Поскольку нафталиновые шарики из твердого состояния превращаются в пар, вы, по сути, вдыхаете инсектицид, который может вызвать тошноту, головокружение, дезориентацию и затрудненное дыхание. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что воздействие нафталина может привести к повреждению легких и почек у мышей. Другое исследование, проведенное в 2018 году, показало, что воздействие нафталина может привести к развитию рака печени у крыс.

Антибактериальные мыла

В течение многих лет антибактериальное мыло считалось лучшим средством защиты от вредных болезней и бактерий. На самом деле не было никаких подтвержденных данных о том, что антибактериальное мыло лучше предотвращает болезни, чем обычное мыло и вода. По данным FDA, этот продукт может быть связан с созданием устойчивых к антибиотикам бактерий, а также влиять на эффективность некоторых видов лечения, но не более. Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что воздействие антибактериального мыла может привести к развитию устойчивости к антибиотикам у бактерий, что делает их более трудными для лечения. Другое исследование, проведенное в 2017 году, показало, что воздействие антибактериального мыла может привести к повреждению кожи и слизистых оболочек.

Очиститель воздуха

Коррозионные ингредиенты, благодаря которым кислотные продукты вроде очистителей воздуха для туалета хорошо очищают, также могут вызвать ожоги кожи и глаз при контакте с ними. Кроме того, они чрезвычайно опасны для окружающей среды. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что воздействие кислотных очистителей воздуха может привести к повреждению легких и дыхательных путей у мышей. Другое исследование, проведенное в 2018 году, показало, что воздействие кислотных очистителей воздуха может привести к развитию рака легких у крыс.

Увлажнители воздуха