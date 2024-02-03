Жизнь полностью изменится на 19 лет вперед: Тамара Глоба назвала главный знак зодиака 2024 года
- 13:30 3 февраля
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- Служба новостей
В 2024 году ожидается уникальное астрономическое событие, повторяющееся лишь раз в 15-20 лет: перемещение Плутона из созвездия Козерога в знак Водолея.
Это явление предвестие кардинальных изменений не только в общественной сфере, но и в жизни представителей знака Водолея. Известная российская астролог Тамара Глоба придает этому знаку ключевую роль в предстоящем году.
Жизнь Водолеев претерпит глобальные трансформации, оставаясь в их влиянии на протяжении следующих 20 лет. Хотя перемены могут не проявиться моментально, эти люди будут побуждаемы жизнью к преодолению страха перед новым.
Перемены могут начаться уже в конце 2023 года. Это может выразиться в открытии новой сферы деятельности, запуске собственного бизнеса или новом этапе в личных отношениях. Некоторые представители этого знака могут заметить начавшиеся изменения в своей жизни еще в 2023 году.
Ранее Тамара Глоба рассказала о счастливом времени, начиная с 22 декабря, для определенных знаков зодиака. Этот период будет удачным в финансовых вопросах и личной жизни.
Козероги могут ожидать благоприятных событий на работе, в творческих и интеллектуальных предприятиях, а также в радостях от детей. Это также будет благоприятное время для путешествий.
Рыбы могут рассчитывать на удачу в творческой сфере и бизнесе, в то время как у Весов открываются перспективы для духовного роста и настоящего успеха.