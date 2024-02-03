С 3 февраля за отопление и воду не нужно: российских пенсионеров обрадовали, их ждет большой сюрприз

Российские пенсионеры теперь имеют возможность отказаться от оплаты некоторых коммунальных услуг в случае возникновения вопросов о качестве предоставляемых услуг. С начала февраля 2024 года пенсионерам разрешено не платить за отопление, если температура в их доме или квартире находится ниже нормы в течение продолжительного времени. То же самое правило распространяется на горячее водоснабжение: пенсионеры имеют право не оплачивать услугу, если она предоставляется с нарушением санитарных норм.

Теперь пенсионерам гораздо проще доказать недобросовестность поставщиков услуг, так как достаточно зафиксировать проблему с помощью фотографий или видео. Верховный суд также предоставил пенсионерам право на получение компенсации в размере половины стоимости услуги в случае наличия доказательств некачественного предоставления.