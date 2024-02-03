Ангел-хранитель подскажет путь: Глоба назвал знаки зодиака, к которым с 2 февраля придет счастье
- 09:40 3 февраля
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- Служба новостей
Фото из архива PG11.ru
Известный в России астролог Павел Глоба представил гороскоп на 2февраля. Несмотря на то, что неделя для большинства знаков пройдет спокойно, в жизни некоторых могут произойти неожиданные события. Ангел-хранитель подскажет путь:
У Львов повысится активность, и если вы собирались что-либо изменить вокруг себя, сейчас для этого самое подходящее время.
Скорпионы займутся планами на будущее. Вы давно жаждете перемен, и хотя решиться на них непросто, они повлекут за собой много хорошего. Доверьтесь своему Ангелу-хранителю - он поможет вам на пути перемен.
Для Рыб вы сможете многого добиться, если будете внимательно и ответственно подходить к своей работе. А успех будет преследовать вас во всех начинаниях.