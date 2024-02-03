Ангел-хранитель подскажет путь: Глоба назвал знаки зодиака, к которым с 2 февраля придет счастье

Известный в России астролог Павел Глоба представил гороскоп на 2февраля. Несмотря на то, что неделя для большинства знаков пройдет спокойно, в жизни некоторых могут произойти неожиданные события. Ангел-хранитель подскажет путь:

У Львов повысится активность, и если вы собирались что-либо изменить вокруг себя, сейчас для этого самое подходящее время.