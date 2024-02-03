Накроет денежной волной: Глоба в шоке от того, как повезет этому знаку
- 06:30 3 февраля
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- Служба новостей
Тамара Глоба поделилась важной информацией. В феврале 2024 года несказанно повезет двум знаков зодиака. Они будут находиться под защитой самих звезд, что поможет им справиться со всеми трудностями и прийти к богатству.
Близнецы. Им даже не придется прилагать больших усилий, чтобы вывести свою жизнь на новый уровень. Им будут по зубам как рабочие задачи, так и личные вопросы. Удача подарит им новые знакомства и много денег.
Козерог. Они почувствуют себя наблюдателями своей жизни. Останется только смотреть со стороны и собирать плоды своих прошлых стараний. Ждут большие перспективы и интересные знакомства.