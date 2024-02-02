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За отопление и воду платить больше не нужно: всех российских пенсионеров ждет большой сюрприз

За отопление и воду платить больше не нужно: всех российских пенсионеров ждет большой сюрпризФото из архива "Про Города"

С 1 февраля 2024 года пенсионеры в России получили право отказаться от оплаты некоторых коммунальных услуг в случае проблем с их качеством. Если температура в доме или квартире пенсионера длительное время находится ниже нормы, им разрешается не платить за отопление.

То же самое относится к горячему водоснабжению: пенсионеры имеют право не оплачивать услугу, если она предоставляется с нарушением санитарных норм. Для доказательства недобросовестности поставщиков услуг стало проще, так как можно использовать фотографии или видеозаписи проблемы. Верховный суд также предоставил пенсионерам возможность получить компенсацию в размере половины стоимости услуги, если они предоставят доказательства некачественного исполнения услуги.

Отдельно стоит упомянуть, что хранение личных вещей на лестничной площадке теперь может быть штрафовано. Это связано с тем, что такие вещи могут помешать эвакуации в экстренных ситуациях, например, при пожаре или прорыве горячей воды. Личные предметы могут стать преградой для своевременного покидания здания как вам, так и вашим соседям.

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