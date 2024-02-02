Астролог Василиса Володина предсказала волшебный февраль трем знакам зодиака
- 09:40 2 февраля
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- Служба новостей
Известный российский астролог Василиса Володина предсказала трем представителям зодиакального круга насыщенный позитивными событиями февраль.
По ее словам, людям, рожденным под созвездием Водолея, в последний зимний месяц повезет с финансами. Увеличившиеся доходы позволят осуществить мечты, от которых ранее приходилось отказываться из-за нехватки денег. Речь идет о достаточно существенных тратах — дорогом путешествии, ремонте дома или покупке автомобиля.
Для Рыб наступает время пожинать плоды своего упорного труда: они смогут блеснуть способностями в профессиональной среде, их заметит и высоко оценит начальство, предложив возможности для дальнейшего совершенствования или новую должность. В любом случае это заложит фундамент для дальнейшего серьезного карьерного роста.
У Весов основные перемены будут связаны со сферой отношений и коммуникаций. Звезды предрекают им поистине судьбоносные встречи и ураган эмоций. Причем это касается и перспективных в профессиональном отношении связей, и глубоко личных: вполне вероятно, что среди новых знакомых представители знака смогут найти свою вторую половину.