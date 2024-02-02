Предначертано в книге судеб: Тамара Глоба предрекла глобальный успех 3 знакам зодиака с 2 февраля

Астролог Тамара Глоба раскрыла, каким знакам зодиака суждено пережить счастье и величайшие достижения. Эти счастливчики станут звездами в различных сферах жизни - для них будущее уже предопределено. Овен

Люди этого знака смогут рассчитывать на успех в отношениях и в творческих начинаниях, осуществляемых вдали от родного дома. Отпуск станет благоприятным, хотя сначала им придется уладить множество дел, которые повлечет за собой водоворот событий конца января. Хлопоты будут приятными и приведут к глобальным переменам в жизни.

Лев

Все проекты, связанные с отрывом от родного дома, увенчаются успехом. Появятся возможности осуществить личные планы. Можно рассчитывать на помощь родных, однако не следует упускать из виду трудовые обязанности. Представители огненного знака в конце января точно схватят удачу за хвост: особенно фортуна заиграет на финансовой стороне жизни. Львы смело могут закупаться лотерейными билетами. В это время в знак войдет Меркурий - планета, имеющая магнетическое и денежное значение. Львы станут магнитами для удачи.

Скорпион