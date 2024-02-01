Польется дождь из купюр: три знака с 2 февраля получат огромные деньги, разбогатеете неприлично
- 22:00 1 февраля
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- Служба новостей
В январе 2024 года астрологи предсказали уникальное астрологическое событие: встречу Плутона и Солнца в знаке Водолей. Это событие, которое происходит впервые с 18-го века, может оказать значительное влияние на финансовую ситуацию людей.
Соединение Плутона, связанного с большими ресурсами и капиталами, и Солнца, символизирующего счастье и личную энергию, может привести к неожиданным и значительным событиям в жизни людей.
В частности, для представителей знака Козерога было предсказано улучшение материального положения благодаря наследству, крупному инвестиционному вкладу или повышению зарплаты. Ракам было сказано, что они могут решиться на крупный заем или получить неожиданное наследство.
Весы же могли ожидать новых проектов или крупных заказов, приносящих значительную прибыль.