Решено повысить пенсию во второй раз: для пенсионеров готовится новый сюрприз
- 15:00 1 февраля
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- Служба новостей
Это позволит увеличить выплаты пенсионерам во второй раз. Вскоре люди начнут получать дополнительную сумму к своей пенсии. Большинство пенсионеров во всех российских регионах ожидает дополнительное увеличение пенсий. Эта мера затронет тех пожилых граждан, которые получают минимальные выплаты, и прибавка будет начисляться из-за роста прожиточного минимума.
С начала этого года прожиточный минимум вырос не только на федеральном уровне, но и в каждом отдельном регионе. Например, в Воронежской области минимальный уровень пенсии теперь составит 12 тысяч рублей, а в Хабаровском крае это будет 17 тысяч рублей. В Новосибирской области минимум вырос до 13 тысяч рублей, а в Краснодарском крае – до 13 тысяч рублей.
Помимо этого, эксперт напомнил, что с января страховые пенсии для всех неработающих пенсионеров выросли на 7,5 процента. Пожилые граждане уже получают эту дополнительную сумму. Однако в течение следущего месяца многим пенсионерам выплаты повысятся еще и во второй раз.
По новой схеме, сначала пенсия будет проиндексирована, а затем к ней будет добавлена социальная доплата до нового прожиточного минимума, если исходная пенсия была ниже. В результате пенсионеры получат двойное увеличение своих выплат.