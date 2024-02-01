Решено повысить пенсию во второй раз: для пенсионеров готовится новый сюрприз

Это позволит увеличить выплаты пенсионерам во второй раз. Вскоре люди начнут получать дополнительную сумму к своей пенсии. Большинство пенсионеров во всех российских регионах ожидает дополнительное увеличение пенсий. Эта мера затронет тех пожилых граждан, которые получают минимальные выплаты, и прибавка будет начисляться из-за роста прожиточного минимума.

С начала этого года прожиточный минимум вырос не только на федеральном уровне, но и в каждом отдельном регионе. Например, в Воронежской области минимальный уровень пенсии теперь составит 12 тысяч рублей, а в Хабаровском крае это будет 17 тысяч рублей. В Новосибирской области минимум вырос до 13 тысяч рублей, а в Краснодарском крае – до 13 тысяч рублей.