Не пейте эти помои: марки кофе, которые не смейте брать даже по акции
- 17:00 1 февраля
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- Служба новостей
Эксперты Росконтроля опубликовали список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать даже со скидками, так как оказались подделкой.
Для проверки качества растворимого кофе были исследованы сублимированные виды, которые популярны и просты в приготовлении. Образцы были отправлены в лабораторию, где проводилось исследование углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.
По результатам исследования, лучшими марками кофе стали Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Эти продукты получили высокую оценку за качество и безопасность.
Однако марки Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были включены в черный список Росконтроля. Эти марки не соответствуют стандартам кофе, так как в их составе были обнаружены цикорий и зерновые злаки. Поэтому не рекомендуется покупать кофе этих марок, так как они являются подделкой и не отвечают требованиям качества и безопасности.