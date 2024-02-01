Не пейте эти помои: марки кофе, которые не смейте брать даже по акции

Эксперты Росконтроля опубликовали список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать даже со скидками, так как оказались подделкой.

Для проверки качества растворимого кофе были исследованы сублимированные виды, которые популярны и просты в приготовлении. Образцы были отправлены в лабораторию, где проводилось исследование углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.