Платить за отопление больше не нужно: с февраля всех пенсионеров ждет приятный сюрприз
- 12:45 1 февраля
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- Служба новостей
С 1 февраля 2024 года пенсионерам в России предоставляется возможность отказаться от оплаты некоторых коммунальных услуг в случае проблем с их качеством. Если в доме или квартире пенсионера длительное время наблюдается низкая температура, они могут не платить за отопление.
То же самое относится к горячему водоснабжению: если услуга предоставляется с нарушениями санитарных норм, пенсионеры имеют право не оплачивать ее. Для доказательства проблемы можно использовать фотографии или видеозаписи. Верховный суд также признал право пенсионеров на компенсацию половины стоимости услуги, если есть доказательства ее некачественного предоставления.
Но есть и не самые приятные новости, напрямую касающиеся сферы ЖКХ и жильцов многоквартирных домов: теперь хранение личных вещей на лестничных площадках теперь может привести к наложению штрафа. В экспертном мнении отмечается, что такая практика запрещена, поскольку в случае чрезвычайной ситуации, например пожара или аварии с кипятком, эти вещи могут помешать эвакуации жильцов. Предметы будут преградой для быстрого покидания помещения как вам, так и вашим соседям.