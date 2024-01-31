Станут богатым до неприличия: к трем знакам придут большие деньги к началу февраля
- 15:00 31 января
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- Служба новостей
Встреча Плутона с Солнцем, которой не было около трех сотен лет, окажет глобальное воздействие на финансовое положение людей. Но больше всего она отразится на трех знаках зодиака.
Козероги
Доходы у представителей этого знака заметно вырастут уже в конце января 2024 года. Это может быть связано с получением наследства, крупного вклада в ваш проект или же с резким ростом зарплаты. Готовьтесь, деньги уже на подходе.
Раки
Раки осмелятся принять важное решение. Именно благодаря ему вы тоже сможете войти в список богачей и реализовать свои планы.
Весы
А кошелек Весов пополнится после того, как к вам поступит крупный заказ со стороны. Конечно, вам тоже придется потрудиться. И если вы сделаете свою работу качественно, то и вознаграждение будет соответствующим.
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