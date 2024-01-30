С 28 января станет невозможным: WhatsApp принял важное решение для всех россиян

Ведущий мессенджер WhatsApp представил новые требования к операционным системам устройств его пользователей. Согласно сообщениям прессы, начиная с 26 января доступ к приложению будет ограничен для владельцев устаревших систем. Разработчики установили минимальные версии Android (5.0 и выше) и iOS (12 и новее), в результате чего пользователи, использующие устаревшие версии операционных систем, лишатся возможности доступа к приложению.

Аналогичные требования распространяются на ПК — требуется Windows 10.1 и более поздние версии или macOS 11 и новее. Эти изменения, по словам экспертов, направлены на улучшение безопасности.