Внесен на рассмотрение новый законопроект: раздача жилья определенным категориям населения России

В Государственную Думу внесен новый законопроект, который предусматривает предоставление жилья и дополнительных денежных средств определенным категориям граждан России. Согласно этому документу, студентам, вступившим в брак во время учебы, будет предоставляться комната для совместного проживания в общежитиях, а также социальная стипендия будет выплачиваться студенческим семьям или одиноким студентам с детьми.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон об образовании в Российской Федерации, чтобы обеспечить данные льготы.