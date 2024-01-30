Внесен на рассмотрение новый законопроект: раздача жилья определенным категориям населения России
- 14:00 30 января
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- Служба новостей
В Государственную Думу внесен новый законопроект, который предусматривает предоставление жилья и дополнительных денежных средств определенным категориям граждан России. Согласно этому документу, студентам, вступившим в брак во время учебы, будет предоставляться комната для совместного проживания в общежитиях, а также социальная стипендия будет выплачиваться студенческим семьям или одиноким студентам с детьми.
Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон об образовании в Российской Федерации, чтобы обеспечить данные льготы.
Согласно новому законопроекту, студентам, обучающимся в очной и заочной формах высшего образования, которые вступили в брак во время учебы, вузы будут предоставлять жилые помещения для совместного проживания с их супругами в общежитиях, если имеется соответствующий жилищный фонд. Кроме того, студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, вступившим в брак во время учебы и имеющим детей или являющимся одинокими родителями, усыновителями или опекунами несовершеннолетних, будет назначаться государственная социальная стипендия.
Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 июля 2024 года. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты подоходного налога и обсудить возможность создания программы индивидуального жилищного строительства и строительства малоэтажных домов для многодетных семей.
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